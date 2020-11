Morre aos 85 anos, David Prowse, o Darth Vader da saga 'Star Wars'

O ator e fisiculturista David Prowse morreu neste domingo (29), aos 85 anos. Ele ficou famoso por interpretar o personagem Darth Vader na primeira trilogia de “Star Wars”. A causa da morte não foi divulgada.

O agente de Prowse, Thomas Bowington, classificou a morte do artista como "uma perda real e profundamente dolorosa para nós e milhões de fãs em todo o mundo". "Que a força esteja com ele, sempre", disse.

Prowse passou décadas participando de eventos mundiais de Star Wars. Segundo rumores, ele teria se afastado da saga em 2010, após um desentendimento com o diretor George Lucas.

Mark Hamill, que deu vida a Luke Skywalker em “Star Wars”, prestou homenagem ao colega no Twitter. "É muito triste ouvir que David Prowse faleceu. Ele era um homem gentil e muito mais do que Darth Vader. Ator, marido, pai, membro da Ordem do Império Britânico, 3 vezes campeão britânico de levantamento de peso e ícone da segurança no trânsito com o super-herói Green Cross Code Man", escreveu Hamill. "Ele amava seus fãs tanto quanto era amado”, completou.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz — Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020

Anthony Daniels, que fez o robô C-3PO, também deixou sua homenagem ao ator na rede social. "Não acho que 3PO encontrou a presença de Vader no set. Mas a figura idônica de David dominou o filme em 1977 e vem dominando desde então. E seguirá fazendo isso", escreveu em seu perfil no Twitter.