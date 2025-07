Morre aos 69 anos Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden

O cantor inglês Paul Mario Day, conhecido por ter sido o primeiro vocalista da banda britânica de heavy metal Iron Maiden, morreu aos 69 anos. A informação foi divulgada nessa terça-feira, 29, pelo guitarrista Andy Scott, ex-companheiro da banda Sweet, nas redes sociais. A causa oficial da morte não foi informada, mas era pública a notícia de que o artista enfrentava um câncer em estágio avançado.

O Iron Maiden lamentou a morte do cantor no perfil oficial da banda no Instagram. "Estamos profundamente tristes pelo falecimento de Paul Mario Day, o primeiro vocalista do Iron Maiden em 1975. Os nossos pensamentos e sentidas condolências vão para a família e amigos do Paul. Ele era uma pessoa adorável e um bom amigo. Descanse em paz, Paul", diz a legenda da publicação.

A passagem de Paul Day pelo Iron Maiden ocorreu entre 1975 e 1976, durante os primeiros meses de existência do grupo fundado por Steve Harris. Aos 19 anos, ele liderou a banda em sua primeira apresentação, realizada em um salão paroquial, diante de cerca de 20 pessoas. Apesar da breve duração, sua participação ficou registrada na memória dos primeiros momentos do grupo.

Embora não tenha gravado nenhum álbum com o Iron Maiden, o vocalista afirmava ter escrito a música Strange World, incluída no disco de estreia da banda, lançado em 1980, mas nunca foi creditado oficialmente pela composição.

No documentário Early Days, o baixista Steve Harris comentou sobre a saída do cantor, afirmando que ele foi dispensado por "não ter carisma suficiente para encarar o posto de frontman".

Após sua saída do Iron Maiden, Paul Day integrou outras bandas do rock britânico, como More, Sweet, Wildfire, Crimzon Lake, Defaced e Buffalo Crows. Nos últimos anos, o artista vivia na Austrália.

A morte de Day ocorre pouco tempo depois do falecimento de outro ex-vocalista da banda, Paul DiAnno, que morreu no ano passado.