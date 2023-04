Morre, aos 52 anos, Reges Bolo, vocalista da banda 'O Surto', do hit 'Me pirou o cabeção'

Luto no rock nacional. Morreu nesta segunda-feira (24) o vocalista da banda "O Surto", Reges Bolo, aos 52 anos. A banda ficou conhecida pelo hit A Cera (Que me pirou o cabeção). A morte do cantor foi confirmada pela irmã do músico, Lucia Castro, pelo Facebook. A causa da morte não foi divulgada para a imprensa.

Segundo a irmã do músico, "comunico aos meus amigos o falecimento do meu irmão caçula Reges, músico e vocalista da banda O Surto, consagrada pela música A Cera (Que me pirou o cabeção)", escreveu. Logo em seguida, nas redes sociais, o baixista da banda Franklin Medeiros e o cantor Digão dos Raimundos também lamentaram a morte do amigo. "E nos deixou hoje meu parceiro Reges Bolo, da banda O Surto, que fez todo Brasil pirar o cabeção com o sucesso ‘A Cera’! Agora está no plano espiritual espalhando a sua genialidade! Descanse em Paz”, escreveu Franklin no Instagram.

