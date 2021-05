Morre a professora e pianista Dóris Azevedo, aos 94 anos

Na tarde da última quinta-feira, 20, a pianista, cantora lírica e professora Dóris Azevedo faleceu aos 94 anos de idade. Uma das mais experientes e cultuadas professoras de artes do nosso Estado, Dóris atuou por mais de 70 anos como professora de piano no Conservatório Carlos Gomes, hoje Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), formando várias gerações de músicos no decorrer dos anos.

Natural de Belém, Dóris nasceu em uma família de quatro irmãos. O primeiro contato e interesse pelo piano aconteceu ao ver sua tia Antonina Mendes tocar. Aos sete anos, Dóris iniciou os estudos do instrumento. Ao ingressar como aluna no Conservatório, em 1944, teve como primeira professora Helena Souza e, logo depois, foi aluna de Guilhermina Nasser, com quem concluiu o curso, no ano de 1949.

Em 2015, durante a entrega oficial do prédio do novo prédio da instituição, que passou por obras de restauração, reforma e ampliação, Dóris Azevedo foi condecorada com uma medalha confeccionada especialmente para marcar os 120 anos do conservatório.

No ano de 2017, a FCG, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), lançou o livro ‘Dóris Azevedo – Mãos que Tocam’, que conta sua trajetória como pianista e como professora dedicada ao ensino da música. O livro foi escrito por Adriana Azulay, Humberto Azulay, Liliam Barros e Tainá Façanha. A história da professora Dóris Azevedo se mistura a história do próprio Conservatório, o lugar onde aprendeu e ensinou música.

"Dóris Azevedo formou mais de 60 pianistas, tornando-se um símbolo do Conservatório Carlos Gomes. Devido a relevância de seu trabalho como musicista e professora no Estado. Além do trabalho como professora, também desenpenhou o cargo de presidente da Academia Paraense de Música, marcando mais uma vez seu nome na história musical do Pará", disse em nota de pesar a Fundação Carlos Gomes.