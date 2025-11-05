Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Morgan Freeman aparece na TV e fãs apontam fragilidade física e confusão mental do ator

Internautas ficaram preocupados com a integridade do ator de 88 anos

Estadão Conteúdo
fonte

Morgan Freeman deve vir ao Brasil em novembro para homenagem em festival. (Divulgação Filme Menina de Ouro)

Morgan Freeman esteve no Jennifer Hudson Show na última segunda-feira, 3, o talk show dos Estados Unidos da atriz Jennifer Hudson. Em um teaser da entrevista, exibido nas redes sociais, internautas ficaram preocupados com a integridade do ator de 88 anos, que apresentou uma certa dificuldade nas respostas.

O talk show não transmite as entrevistas completas nas redes sociais. O conteúdo da entrevista de Morgan Freeman pode ser assistido em canais de televisão pagos dos Estados Unidos.

Perguntado sobre como se sente ao ver todas as coisas em que trabalhou, Freeman disse: "Interessante. Porque eu não defino isso muito claramente e, quando alguém o faz, me sinto maravilhado."

Ainda sobre sua carreira, Jennifer questiona o ator, que responde de maneira curta. Ela, então, diz: "Há algo que você ainda está tentando aperfeiçoar?" "Meu balanço no golfe", brincou. "Pergunte para qualquer um, Você sempre pode ser melhor, tem sempre algo a aprimorar."

"Eu não sou bom em todas as coisas, eu tento, apenas tento ser. Mas muitas vezes a gente não chega lá, mas eu não sei no que eu não consigo chegar", completou.

Nas redes sociais, internautas ressaltaram o comportamento anormal do ator, com respostas que não fazem muito sentido. Também houve comentários sobre sua mão esquerda, que está coberta por uma luva de compressão. O motivo da peça é a contenção das sequelas de um acidente de carro que o ator sofreu em 2008, já que a luva de compressão ajuda a aliviar as dores nos nervos.

"É um pouco triste ver o quão rápido ele está envelhecendo", comentou um internauta no vídeo do YouTube da entrevista. "A idade chegou para a nossa lenda", disse um usuário do X, referindo-se ao ator. "Ele parece frágil", escreveu outro. "O que há de errado com a mão dele", indagou outro. "Ele parece confuso, fico triste ao vê-lo", finalizou um usuário do TikTok.

TV/MORGAN FREEMAN/FÃS/FRAGILIDADE
