'Monstro': Ryan Murphy explica por que temporada sobre Luigi Mangione não foi adiante

Estadão Conteúdo

Como nasce uma nova temporada da franquia Monstros, série idealizada por Ryan Murphy que em cada ano conta a história de um assassino notório diferente? Depois de Jeffrey Dahmer, os irmãos Menendez e Ed Gein, a antologia focará em Lizzie Borden no quarto ano, mas quase teve uma temporada sobre Luigi Mangione, italiano de 27 anos acusado de matar Brian Thompson, ex CEO da UnitedHealthcare.

Segundo Murphy, o processo criativo para se chegar a uma nova temporada passa por uma pergunta simples: há história para ser contada em uma temporada?

"Quando Ian Brennan, roteirista e eu trabalhamos em novas temporadas de Monstro, muitas vezes chegamos a escrever três ou quatro episódios e então dizer não, não tem história o suficiente aqui. Porque no centro está sempre um comentário sobre os males sociais, por assim dizer", entrega o produtor e roteirista. "Algumas vezes são apenas pessoas que cometeram atos horríveis e não há nada além disso."

Segundo ele, este foi o caso de Mangione. "Antes de Ed Gein, escrevemos três episódios da história de Luigi Mangione. Mas os pais dele não estavam falando, e o julgamento não está acontecendo. Ao mesmo tempo, estávamos trabalhando em Ed, e quanto mais nos aprofundávamos, mais percebíamos que era essa a história. Não conseguia encontrar nada para escrever sobre Luigi a não ser ganância corporativa. Essa é uma ideia, mas é sempre um processo."

Próxima temporada será sobre Lizzie Borden

Com Ed Gein no ar, Murphy já deu início às filmagens de Lizzie Borden, que terá Ella Beatty (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria) no papel principal.

"Foi fascinante escrever porque não são apenas os crimes de Lizzie Borden, é o fato de ela ser uma das raras mulheres na história a se safar", explica o produtor. As filmagens começaram na última segunda-feira, 6.

"Ela foi absolvida uma hora depois do início do julgamento, por um júri todo formado por homens com o dobro da idade dela. E eles a consideraram inocente porque disseram que mulheres não sentiam ódio. Que uma mulher não faria aquilo", compartilha, ao explicar por que a história dela foi escolhida.

"Acho que mulheres de todo o mundo vão assistir e se identificar, se não com o crime, com as consequências. Lizzie saiu impune e fez coisas incríveis por mulheres, trabalhou no movimento das sufragistas e muito mais. Estamos tentando encontrar a temporada pós-Lizzie, olhando para algo contemporâneo, mas ainda é cedo. Terei que esperar mais seis meses."

As três temporadas de Monstro estão disponíveis na Netflix.

