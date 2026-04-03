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Monsters Of Rock: tudo que você precisa saber sobre o festival que terá Guns N' Roses e Extreme

Os ingressos estão à venda online e na bilheteria do Allianz Parque.

Estadão Conteúdo

Um dos festivais mais tradicionais do cenário de rock no Brasil chega para mais um capítulo. No próximo sábado, 4, São Paulo recebe o Monsters Of Rock em sua nona edição, que ocorre no Allianz Parque, na zona oeste da capital.

Em 2026, o festival traz lineup diverso, com nomes consagrados, bandas mais novas e grupos em ascensão. O primeiro show do dia fica a cargo da banda britânica Jayler, formada em 2022. Na sequência, os californianos do Dirty Honey mostram seu hard rock com referências aos anos 1970.

Voltando no tempo, o palco do Monsters Of Rock recebe o consagrado guitarrista Yngwie Malmsteen. Capitaneados por Lzzy Hale, Halestorm se apresenta como uma das bandas mais relevantes da cena dos últimos anos.

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Prometendo derreter os corações até mesmo dos mais apáticos, Extreme toca antes do Lynyrd Skynyrd, que faz sua estreia no festival. A noite é completada pelo Guns N Roses, que retorna ao Brasil menos de um ano após sua última vinda.

Como chegar no Allianz Parque?

O Allianz Parque tem localização de fácil acesso na capital paulista. Situado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, o estádio é perto da Estação Palmeiras/Barra Funda.

Esta é uma das opções para chegar ao local. Há ainda a possibilidade de utilizar-se de ônibus. Acesse aplicativos de mobilidade, como Google Maps e Moovit, para descobrir o melhor trajeto.

Transporte oficial do festival

O evento disponibilizou um transporte oficial para o festival, por R$ 120. Além de uma série de bairros da capital, o serviço ainda se estende para algumas cidades vizinhas. A compra do lugar também pode ser feita pelo site da Eventim e no dia, é necessária chegada com 15 minutos de antecedência e apresentação do QR-Code.

Veja os pontos de embarque:

- Bela Vista - Shopping Pátio Paulista - Consolação - Hotel Meliá Paulista - Centro Histórico - Hotel Normandie - Guarulhos - Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel - Interlagos - Hotel Ibis Interlagos - Morumbi - Blue Tree Premium Morumbi - Osasco - Shopping União de Osasco - Pinheiros - Ibis Styles Faria Lima - Parque Anhembi - Hotel Holliday Inn - São Bernardo - Mercure SBC - Tatuapé - Hotel Intercity Tatuapé - Vila Congonhas - Hotel Aeroporto - Campinas - Nacional Inn Campinas Trevo - Jundiaí - Hotel Ibis Jundiaí Shopping

Portões de entrada

O Allianz Parque conta com uma série de entradas em toda sua extensão, na Rua Palestra Itália, na Francisco Matarazzo e na Padre Antônio Tomás. Saiba qual é o portão pelo qual você tem que entrar.

- Cadeira Superior - Portão B - Cadeira Inferior - Portões A, C e D - Pista - Portão A - Pista Premium - Portão B - Backstage Fanzon - Portão C1 - Backstage Mirante - Portão C1

Objetos proibidos

A produtora Mercury Concerts divulgou os objetos que não são permitidos dentro do festival. Apenas alimentos lacrados entram, nenhum tipo de vestimenta com partes pontiagudas estão liberadas, bem como vapes e juices.

Somente remédios com receitas são permitidos, enquanto nenhuma camiseta de time está liberada. Fogos de artifício ou de estampido e sinalizadores não entram.

Horários dos shows do Monsters of Rock

- 10h: Abertura dos portões - 11h30: Jayler - 12h30: Dirty Honey - 13h45: Yngwie Malmsteen - 15h15: Halestorm - 16h45: Extreme - 18h15: Lynyrd Skynyrd - 20h30: Guns N Roses

Os ingressos estão esgotados?

Não, ainda há alguns ingressos à venda. O único setor esgotado é Cadeira Superior. A Pista Premium conta apenas com inteiras. As demais modalidades, incluindo os camarotes Backstage Mirante e Fanzone, possuem todas as opções disponíveis.

Os ingressos estão à venda no site oficial da Eventim e na bilheteria do Allianz Parque.

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