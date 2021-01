Monique Curi relembra relacionamento abusivo: 'Ele tinha o hábito de me chamar de burra, imbecil'

No ar na reprise de “Laços de Família” como Antônia, Monique Curi relembrou momentos difíceis antes da novela de Manoel Carlos. A atriz conta que comeu o pão que o diabo amassou, mas não sabia como botar para fora. Hoje, ela se reinventou com um canal no Youtube e vai se tornar palestrante, para falar sobre o relacionamento abusivo que enfrentou, bulimia e falta de perspectiva.

“Em 2000, eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito complicado, em que eu fiquei por oito anos. Um relacionamento que eu chamo de abusivo. Nunca fui agredida, não, mas era um relacionamento que me punha muito para baixo”, relembra a atriz.

Monique cita agressões verbais que sofria do ex-namorado: “Ele tinha o hábito, às vezes quando a gente brigava, de me chamar de burra, imbecil, idiota, babaca. E eu me achava, burra, imbecil, idiota, babaca”.

“Eu tinha que dizer o que ele queria que eu dissesse, vestir o que ele queria que eu vestisse. Eu era uma pessoa fantoche, quase. Não era ninguém. Quando eu consegui sair dessa relação em 1999, ainda estava muito fragilizada. E aí eu conheci no final de 1999, início de 2000, o Léo. Comecei a namorar, ele uma pessoa muito especial. E também e 2000 eu fiz ‘Laços de família’”, completa.

A atriz cita, ainda, a importância da virada em sua vida que um novo amor e a novela trouxeram. “Quando eu voltei a fazer essa novela, comecei o novo relacionamento, foi o momento de ver que eu não era nada daquilo. Que eu era uma pessoa muito incrível. O que eu fiquei oito anos sem enxergar”, relatou.