Modelo eleito ‘o homem mais bonito da Itália’ anuncia decisão de se tornar padre

Edoardo Santini, conhecido por ter sido eleito o “homem mais bonito da Itália” em 2019, surpreendeu seus seguidores e o mundo da moda ao anunciar uma grande transformação em sua vida: a decisão de se tornar padre. Aos 21 anos, ele utilizou as redes sociais para compartilhar sua nova jornada espiritual, marcando uma transição significativa de seu percurso profissional e pessoal.

O rapaz, que completou 21 anos no final de novembro, compartilhou a novidade nas redes sociais, mostrando seus primeiros passos no seminário de Florença. Antes de decidir seguir a vocação religiosa, Edoardo chegou a estudar artes dramáticas e dança. "Decidi abandonar o trabalho de modelo, atuação e dança, mas não deixarei todas as minhas paixões, vou apenas viver todas elas de forma diferente, que será oferecendo-as a Deus", explicou o ex-modelo nas redes sociais.

A trajetória religiosa do italiano começou no fim de 2022, quando começou a morar com dois padres, o que descreveu como "a melhor experiência de sua vida" e ingressou em um curso preparatório para candidatos a sacerdotes, onde estudava teologia e participava dos trabalhos de duas paróquias diferentes, conforme repercutiu o DailyMail.

Santini também fez questão de enfatizar que, embora esteja abraçando uma nova vida, não abandonará completamente seus hobbies e interesses. “Claro que não vou abandonar tudo, porque eles fazem de mim quem eu sou. Mas vou vivê-los num contexto diferente”, declarou, sinalizando uma transição consciente entre sua antiga e nova vida.