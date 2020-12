Missa de sétimo dia de Nicette Bruno será transmitida ao vivo nesta terça-feira

A atriz Nicette Bruno vai ser homenageada com uma missa de sétimo dia nesta terça-feira (29), às 19h30. A cerimônia ocorrerá na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, e será transmitida online pelos canais da paróquia no Instagram e Youtube.

Nicette Bruno, de 87 anos, perdeu a batalha contra a covid-19, no dia 20 de dezembro, após ficar internada em um hospital do Rio de Janeiro, por 24 dias. Seu corpo foi velado na segunda-feira passada (21), em uma cerimônia fechada para familiares e amigos próximos. Depois foi feita a cremação, no cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio.

As cinzas de Nicette foram levadas para o jazigo da família, onde o seu marido, o ator Paulo Goulart, está enterrado, em São Paulo, no cemitério da Consolação. Nicette e Paulo foram casados de 1954 até a morte dele, em 2014, em decorrência de um câncer.