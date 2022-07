Miss Brasil 2022: Espírito Santo vence concurso pela primeira vez; conheça a capixaba Mia Mamede

A representante do Espírito Santo, Mia Mamede, de 26 anos, foi a grande vencedora do Miss Universo Brasil 2022 e conseguiu o feito inédito de ser a primeira capixaba a carregar a faixa do estado como ganhadora. O evento aconteceu na noite de terça-feira (19), para 200 convidados exclusivos, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pela internet.

Durante a transmissão, o evento exibiu as participantes realizando etapas como vídeos dos dias de confinamento, que incluíam provas e atividades, desfile de biquíni, traje de gala e a tão aguardada fase de perguntas, um dos principais quesitos para estabelecer a grande vencedora da noite. A pergunta era: "O Brasil é o quinto país no mundo com maior índice de violência contra a mulher. Como Miss Universo Brasil, qual a sua responsabilidade social? Com esse tema, o que você pretende fazer para prevenir e combater a violência contra meninas e mulheres brasileiras?".

Mia Mamede recebendo a coroa de Miss Brasil 2022. (Foto: Instagram @miamamede)

Mia Mamede mostrou toda a sua vontade de ser um exemplo de miss e respondeu: "A minha responsabilidade como miss é ser um exemplo pra outras mulheres e o papel da miss vem evoluindo muito, desde quando ele foi construído lá 1950. A miss do século 21 tem que ser profissional, ela tem que ter uma visão, ela tem que ter um propósito, saber para o que ela veio. Ela é uma miss empoderada. Então, eu quero ser este exemplo para outras jovens meninas".

Na afirmação, ela ainda pontuou que quer incentivar mulheres a conseguirem conquistar posições de liderança e desconstruir o machismo. "Eu quero incentivar mais mulheres a pegar reposições de liderança para que elas possam fazer parte da mudança que a gente precisa desde mudar a educação para desconstruir o machismo enraizado que nós temos ainda nesse país. E essa educação começa em casa, ela é nas escola e ela é sim em mulheres de posições de liderança criando projetos sociais que vão atingir toda a população".

Corpo de júri

Os corpo de jurados para coroar a nova Miss Brasil foi composto por: Renata Kuerten (modelo), Gabriela Mansur (promotora), Gustavo Aquino (cirurgião), Fabio Arruda (consultor), Ariane Lima (fotógrafa), Fabio de Paula (jornalista e colunista) e outros.

Quem é Mia Mamede?

Mia Mamede é formada em Jornalismo e fala cinco línguas. (Foto: Instagram @miamamede)

A nova representante do Brasil no Miss Universo, Mia Mamede, é formada em Jornalismo Audiovisual e Sócio Economia pela Universidade de Nova York, fala português, inglês, francês, espanhol e mandarim, e apresenta um programa de viagem e entretenimento no Youtube. A apresentadora é a 2ª capixaba a vencer o Miss Universo, porém, a primeira a carregar a faixa do Espírito Santo. Em 2010, Débora Lyra, também capixaba, venceu o concurso, mas pelo estado de Minas Gerais.

Confira o top 5 do Miss Universo Brasil

Top 5 do Miss Brasil 2022. (Foto: Instagram @missuniverso.brasil)

Mia Mamede (ES) em 1º lugar

Rebeca Portilho (AM) em 2º

Isadora Murta (MG) em 3º

Luana Lobo (CE) em 4º

Alina Furtado (RS) em 5º.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)