Mirella celebra 20 milhões de seguidores no Instagram com foto ousada

MC Mirella brindou os fãs com um clique pra lá de ousado em seu perfil na última segunda-feira, 15, para celebrar uma marca histórica no Instagram: 20 milhões de seguidores.

No publipost, ela posou com uma langerie vermelha que revela não apenas as curvas generosas como a a excelente forma física. A foto já soma mais de 560 mil curtidas.

Ex-peoa da edição 2020 de ‘A Fazenda’, MC Mirella mostra que soube explorar o sucesso impulsionado pelo reality show.