Mirage Circus abre nova temporada em Belém

A magia do circo está de volta a Belém. O Mirage Circus está com nova temporada em Belém, no estacionamento do shopping Bosque Grão Pará. São 20 atrações apara alegrar o público em duas horas de espetáculo, como mágico, palhaço, trapezistas, contorcionistas, equilibristas e malabaristas e globo da morte. As apresentações acontecem de terça a sexta-feira, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, com sessões às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam a partir de R$ 20.

O circo pertencente ao ator Marcos Frota é inspirado em shows dos cassinos de Las Vegas, e, agora, está de cara nova. O Mirage inaugura na capital paraense uma nova estrutura interna e externa, com nova lona, ambiente refrigerado, som e iluminação digital, telão LED gigante, arquibancadas com cadeiras acolchoadas, camarotes altos, área vip e ambientes acessíveis a pessoas com deficiência, incluindo banheiro adaptado. São mais de 800 toneladas de equipamentos.

“Sempre fomos muito bem recebidos em Belém. Belém está em nosso coração. Por isso, decidimos inaugurar o circo novo aqui”, destaca o gerente do circo, Sérgio Robattini.

Vida de Circo

O Mirage Circus é um empreendimento brasileiro, que reúne atrações nacionais e internacionais. Uma das principais é o Palhaço Chuvisco, que arranca gargalhadas de crianças e adultos. Outro destaque é o globo da morte, com cinco motociclistas circulando em alta velocidade no interior da estrutura que foi pensada para apenas três motos.

“Sou tradicional de circo. Nasci no circo. Faço palhaço desde os cinco anos”, conta Chuvisco, nome artístico de Nilton Gatica. Sempre fiz outros números, fui trapezista, fazia globo da morte, mágico, malabarista...”, conta. A esposa dele, Aline Gatica, também trabalha no Mirage. Ela faz a atração da força capilar, pois ela é pendurada somente pelos cabelos e realiza acrobacias no ar.

O próprio gerente também traz uma longa trajetória de circo. Filho da trapezista Íris Robattini, ele atuou como trapezista, domador de animais (no passado), acrobata e acabou levando a esposa, Yaxly Robattini, para o circo com ele. “Eu sou a sexta geração de família circense”, conta. Hoje, Yaxly integra o corpo de baile do Mirage, junto a outros 19 bailarinos. “A minha mãe, já aposentada, minha esposa e filhas, Ysabela e Yasmin, de 9 e 4 anos, viajam comigo para todo o Brasil. Elas estudam, têm uma vida normal, e a Ysabela já fala que quer ser contorcionista”, revela.

Estrutura nova

A nova estrutura do Mirage estava sendo pensada há anos, aponta Sérgio. “Temos agora uma lona em formato de castelo com 10 torres de sustentação. Telão em HD com cenário digital. Toda a estrutura interna e externa é nova. A estrutura que nós temos aqui hoje, sem dúvida, é uma das melhores do mundo”, destaca.

Essa é a terceira vez que o Mirage Circus vem a Belém. A primeira, foi em 2014, e a segunda, em 2019. “Toda vez que o circo vem (a Belém) é uma receptividade muito grande e sucesso total. Belém é uma das grandes cidades do país que recebe o circo de braços abertos”, conta.