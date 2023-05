Ministra da Cultura, Margareth Menezes, teve carteira furtada na Itália

Margareth Menezes, ministra da Cultura, está na cidade de Veneza, na Itália, participando da 18ª Bienal de Arquitetura de Veneza. Na quinta-feira (18), ela teve a carteira com documentos, dinheiro e cartões furtada quando estava em um ônibus aquático

A assessoria da ministra informou à imprensa que o furto ocorreu enquanto ela gravava um vídeo para as redes sociais.

O furto foi registrado na polícia de Veneza e está sendo investigado. A equipe da ministra informou ainda que ela recebeu um pedido de desculpas oficial do prefeito de Veneza, Michele Di Bari.

A 18ª Bienal de Arquitetura de Veneza é considerado um dos eventos culturais mais importantes e tradicionais do mundo. Segundo a assessoria da pasta, a viagem para Itália dá sequência à agenda de reconstrução do intercâmbio cultural internacional do Brasil.