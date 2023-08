Ministra da Cultura, Margareth Menezes participa de Fórum Internacional em Belém

Nesta segunda-feira, 7, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou do I Fórum Internacional de Cultura, Sustentabilidade e Cidadania Climática, que antecede a Cúpula da Amazônia. O evento foi realizado no Teatro Estação Gasômetro, no Parque da Residência, e contou com a presença de Secretaria de Cultura do Estado, Ursúla Vidal, e outras autoridades importantes da capital paraense.

Com o intuito de reunir gestores da cultura, educação, meio ambiente, pesquisadores e especialistas em economia, urbanismo, para debater a sustentabilidade da Amazônia. Realizado pelo Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, em parceria com a Secult, o Fórum conta com a parceria do Governo Federal, representado pelo Ministério da Cultura (MinC), e o apoio da Brasil Cultura 23-30 e do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (Ipam).

O evento teve início com o músico Salomão Habib abrilhantando a abertura ao tocar o hino do Brasil e o hino do Pará. Além da participação do grupo de carimbó “Sereias do Mar”, de Marapanim, colocando todos para dançar, inclusive a própria ministra Margareth Menezes.

Margareth Menezes dançando Carimbó durante evento em Belém (Thiago Gomes/ O Liberal)

Segundo a secretária de Cultura, Ursúla Vidal, a Amazônia ainda precisa de dignidade básica como acesso a água potável, internet, coisas básicas. “Nós já fazemos cultura e quem faz cultura é o povo. É aquele povo que planta no campo, que alimenta o Brasil. A cultura é também uma ferramenta de educação e de preservação”, afirmou.

Ursúla destacou ainda que a juventude que está discutindo temas sustentáveis, raciais precisam ser escutadas para que a nossa espécie não suma da terra. “E é ao ouvir os povos da Amazônia que podemos fazer isso, como estamos fazendo neste evento”, destacou a secretária de cultura.

Bastante aplaudida, a ministra Margareth Menezes, foi enfática em seu discurso. “Só por lutar por justiça estamos dispostos a desigualdades. Então quero abraçar aqui todas as pessoas que lutam por justiça social nesse imenso país que é nosso Brasil”, declarou. A ministra fez questão ainda de ressaltar que o Ministério da Cultura trabalha intensamente para fazer ações e fortalecer a presença do Minc em todos os estados brasileiros.

Para a ministra, “esses encontros que estão começando a ser potencializados não só no Brasil, como no mundo inteiro, significam que nós queremos união e incentivar conversas e entendimentos do que o planeta está passando nesse momento”, explicou.

Margareth destacou ainda que “através da cultura, podemos sim trazer conscientização, unindo forças e sensibilidade para fortalecermos ações para a sustentabilidade climática”, ressaltou. A ministra destacou ainda que o Ministério da Cultura vem sinalizando uma aproximação com o Norte do país, “essa região rica para o planeta. Estamos retomando o protagonismo do Brasil na temática ambiental”, concluiu.

O cantor e compositor Nilson Chaves, que marcou presença na abertura do evento, acredita que esse é apenas o pontapé inicial de um momento em que a gente precisa não só louvar, mas aplaudir. “É a primeira vez que eu vejo a Amazônia mais forte, mais unida e determinada a dizer que quem tem a voz, somos nós, aqui na nossa região. É fascinante e parabenizo essas pessoas que estão organizando e promovendo esse momento”, declarou o artista paraense.

