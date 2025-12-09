Milton Nascimento quase encerrou a carreira por 'período depressivo severo', diz filho

Augusto Nascimento, filho de Milton Nascimento, disse que o pai quase encerrou a carreira definitivamente entre 2013 e 2014 durante um "período depressivo severo".

"Lá em 2013, 2014, meu pai teve um período depressivo severo. Eu não queria mudar pro Rio, e ele ficava muito sozinho na cidade. Começou a ir pra Juiz de Fora, onde eu fazia faculdade, para ficar perto de mim. Ele tinha parado a carreira, e não havia perspectiva de que fosse voltar", lembrou Augusto em entrevista à União Brasileira de Compositores. "Um dia cheguei em casa, e ele estava sozinho, tocando piano na sala. Tinha ficado mais de um ano sem tocar. Ali percebi que ele estava se reconectando com a música e propus fazer um show-teste".

Augusto também explicou como assumiu a função de empresário do pai. Ele já cuidava dos direitos autorais do astro da MPB e então resolveu organizar um concerto dele no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, que foi um sucesso.

"Ele saiu do palco abraçado comigo e pedindo pra marcar mais shows. Comecei a representá-lo perante o mercado. Depois de uns meses, disse a ele: 'Bicho, acho que as pessoas acham que sou seu empresário.' Ele respondeu: 'O que você sente com isso?'. Eu disse: 'Tudo bem.' Ele falou: 'Pronto' (risos). Assim começou", falou.

Milton se aposentou dos palcos em 2022, após uma longa turnê de despedida, mas lançou em 2024 o álbum Milton + Esperanza. Recentemente, o músico foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), doença neurodegenerativa e irreversível. A revelação foi feita por Augusto no início de outubro.