Mick Jagger quase morreu após overdose em 1976, diz nova biografia
Revelação foi feita em nova biografia dos Rolling Stones
Uma nova biografia dos Rolling Stones afirma que Mick Jagger sofreu uma overdose quase fatal em 1976. Segundo a People, o novo livro traz depoimentos de Marshall Chess, ex-presidente da Rolling Stone Records, que diz ter reanimado o astro após os dois ingerirem um grama de heroína.
The Rolling Stones: The Biography, escrita por Bob Spitz, autor de biografias de Bob Dylan, dos Beatles e do Led Zeppelin, lembra o momento em que tudo ocorreu, após uma turnê da banda pela Europa. Segundo Chess, Jagger teria ligado para ele e dito estar entediado. O vocalista, então, foi até a casa do empresário.
Chess afirma que o músico aparentava estar ansioso e embriagado, possivelmente sob o efeito de cocaína. Após conseguir heroína com um traficante, o empresário afirma que ele e o artista compartilharam um grama da droga. Cerca de dez minutos depois, Jagger desmaiou.
Azul
Foi então que Chess tentou reanimar o astro. "Os lábios dele estavam ficando azuis. Não sabia o que fazer. Fiquei apavorado", disse. O empresário então ligou para a emergência e teria realizado respiração boca a boca no artista enquanto aguardavam a chegada do socorro. Após ser levado para o Hospital Lenox Hill, Jagger teria ficado em um quarto privativo, para evitar sua exposição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA