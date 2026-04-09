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Michael J. Fox caçoa de site que noticiou sua morte; entenda

Como mencionado por Fox em sua postagem, sua morte é tema frequente de rumores

Estadão Conteúdo
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Michael J. Fox escreveu livro sobre sua trajetória de vida (Reprodução Instagram)

Após uma publicação no site da CNN norte-americana noticiar sua morte, Michael J. Fox, 64, usou as redes sociais para fazer graça com a situação. O ator, que foi diagnosticado com Doença de Parkinson há mais de 30 anos, publicou no Threads uma pergunta sarcástica sobre o que deveria fazer depois de ver a nota de pesar do veículo.

"Como você reage quando liga a TV e a CNN noticia sua morte?", ironizou o ator de De Volta Para o Futuro e Falando a Real. "Você a) muda de canal para a MSNBC, concorrente da CNN, ou seja lá como eles se chamam agora; b) joga água escaldante no seu colo e, se doer, percebe que está bem, c) liga para sua esposa, torcendo para que ela esteja preocupada, mas a tranquiliza, d) relaxa, já que fazem isso com você uma vez por ano, e) pergunta a si mesmo mas que diabos?."

A nota, que foi tirada do ar após alguns minutos, viralizou após ser reproduzida e refutada pelo TMZ, tabloide conhecido por noticiar sobre a vida de famosos. "Pensei que o mundo estava acabando, mas, aparentemente, só eu estou", concluiu Fox.

A CNN confirmou que publicou a nota de forma errônea, dizendo em declaração ao público que já pediu desculpas ao ator e sua família.

Como mencionado por Fox em sua postagem, sua morte é tema frequente de rumores. Assim como ele, outros astros como Cher, Morgan Freeman, Beyoncé e George Clooney já passaram por momentos similares no passado.

Apesar de ter sido diagnosticado com a doença em 1991, Fox não deixou a doença atrapalhar sua carreira. Ao longo dos anos seguintes, ele acumulou papéis como protagonista em produções como O Pequeno Stuart Little, Marte Ataca!, Spin City e O Show de Michael J. Fox, além de fazer participações em séries como Scrubs, The Good Wife e Justiça Sem Limites.

Em 2026, o ator teve papel de destaque na temporada mais recente de Falando a Real, série da Apple TV em que um dos protagonistas, vivido por Harrison Ford, também convive com a doença.

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