'Meus publi, gente!' diz Rafa Kalimann sobre a queda do Instagram

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann utilizou bastante o Twitter nesta segunda-feira (04) com a queda das outras redes sociais. Ela conversou com os três milhões de seguidores a indignação e desespero com a instabilidade das demais redes sociais. A blogueira trabalha com publiposts, principalmente no Instagram. “kkkkkk to rindo de nervoso. Meus publi genteee, meus publi!”, disse Rafa Kalimann.

O tuite rendeu mais de seis mil likes e noventa e três retweets. Apesar de sempre ter postagens diárias no Twitter, Kalimann tem como ferramenta de trabalho o Instagram. Ela comparou o tempo sem Instagram com o período que ficou no Big Brother Brasil. “Tô me sentindo no confinamento do BBB”, escreveu.

Outra blogueira e influenciadora que brincou com a situação foi Gkay que também usou o perfil na rede concorrente. “Gente, vamo conversar por pix?”. “Bora, você começa”, respondeu um espertinho.