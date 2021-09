'Meu coração só quer amor' é o novo single de Giselly Kivia

Lançado no último sábado, 18, a música 'Meu coração só quer amor', foi composta por Giselly Kivia em parceria com Ronaldo Guerra, e mostra a a desilução amorosa de uma mulher que se apaixona por um homem que não compartilha dos mesmos sentimentos.

A canção é o mais recente lançamento da paraense, e compõe o novo EP de Giselly, contendo regravações e músicas autorais que mesclam gêneros musicais paraenses como o tecnobrega com piseiro, calypso, entre outros.

Entre as demais canções do EP da cantora estão as regravações: 'Escravo da paixão', de sua autoria; 'Volta amor', 'Vício da paixão' e 'Amante amigo', de composição de Cinthia de Cássia; e suas duas canções autorais, 'Cala a sua Boca' e 'Meu coração só quer amor'.

Tendo começado a trabalhar com a música desde a adolescência, Kivia recebeu do pai a influência artística. Hoje, formada em Recursos Humanos, ela diz ser a música a sua grande paixão.