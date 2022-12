Banda 'Metaleiras da Amazônia' lança primeiro álbum digital com show no Vila Container

Com mais de 15 anos de carreira, a banda Metaleiras da Amazônia lança o primeiro álbum pelo selo Na Record. O público vai poder conferir o novo trabalho com show gratuito na Vila Container, nesta quinta-feira (28). Participam do trabalho o roqueiro mais antigo do Brasil, Mestre Laurentino, na faixa autoral “São Paulo (Terra dos Bandeirantes)”, que também tem a guitarra do produtor músico Marcelo Damaso.

Outro convidado é o Mestre da Guitarrada Aldo Sena, na faixa “Merengue da Pesada”, homenagem da banda ao Clube da Guitarrada. Os talentos Felipe Dias e Ricardo Dias, também convidados, podem ser ouvidos na faixa “Alma Brasileira”, música que homenageia a banda e que também traz Gileno Foinquinhos na guitarra. A baterista Layse Rodrigues também participa do álbum em duas faixas. A produção e direção musical de MG Caliber.

“O show tem entrada gratuita, na Vila Container, um lugar cultural e de livre acesso. Teremos a participação do roqueiro mais antigo do Brasil, nosso Mestre Laurentino, que é um dos convidados no álbum da banda. No dia do lançamento do álbum, estaremos comemorando os 97 anos de vida desse ícone”, diz MG Caliber.

A banda Metaleiras da Amazônia foi formada em 2005, no “Terruá Pará”, projeto de transmissão da música paraense que, na ocasião, teve assessoria musical do baixista MG Calibre. A formação inicial contava com Pantoja do Pará, Pipira do Trombone e Manezinho do Sax, que deu lugar a Calibre após se apresentar dos palcos.

O álbum “Metaleiras da Amazônia” tem patrocínio da Natura, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Pará (Semear). Há mais de 20 anos a Natura mantém um compromisso com a Amazônia, desenvolvendo negócios e produtos que promovem a economia da floresta em pé, além de incentivar iniciativas de valorização da cultura, da ciência e do conhecimento que integra pessoas, florestas e cidades de forma sustentável.

“A Natura apoia iniciativas diversas que geraram impacto positivo na Amazônia há mais de 20 anos. Acreditamos que a cultura é um vetor de desenvolvimento. Entendemos a arte como uma ferramenta fundamental para construir um mundo mais bonito, resgatando identidades e saberes, valorizando a pluralidade e promovendo novos imaginários”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

Quem é o Mestre Laurentino?

Roqueiro mais antigo do Brasil

Mestre Laurentino teve 27 filhos.

Compositor da obra musical “Lourinha Americana”

A canção Lourinha Americana chegou a ser regravada por Gilberto Gil e Mundo Livre S/A.

No próximo dia 1º de janeiro o mestre completa 97 anos

Serviço

Show de lançamento do álbum digital “Metaleiras da Amazônia”

Quando: quinta, dia 28, às 19h

Onde: Vila Container – avenida Governador Magalhães Barata, 62, Nazaré

A partir de sexta, 30, o álbum estará em todas as plataformas digitais

entrada franca