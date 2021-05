Mercúrio retrógrado começa neste sábado (29); saiba de que forma ele afeta sua vida

Já ouviu falar em Mercúrio Retrógrado? Sabe aquela época em que tudo parece dar errado, que o celular trava o tempo todo, que o e-mail importante some, que a impressora para de funcionar e parece que ninguém se entende? Pois é, infelizmente esse período está chegando. Quer saber de quem é a culpa? A astrologia explica!

Neste sábado (29), o período chamado de "Mercúrio Retrógrado" inicia e, embora não haja evidências de que o movimento dos corpos celestes afete assuntos daqui, entre os humanos, a Astrologia crê que eles trazem consequências negativas para atos que acontecem durante esse período. Em particular, no caso de Mercúrio, é associado as comunicações em todos os níveis.

O período de retrogradação só irá terminar no dia 21 de junho deste ano, por isso, a dica da astrologia para essas três semanas é que se evite a realização atos comerciais muito importantes. Quer comprar ou vender algo? Tente deixar para fazê-lo depois do período da retrogradação. Contratos, acordos ou planos formais feitos neste período têm mais chance de precisarem ser corrigidos e refeitos segundo especialistas da área.

Segundo o astrólogo André Mantovanni, Mercúrio está muito ligado ao nosso dia a dia, ao trabalho, ao diálogo, ao dinheiro, à venda, ao comércio. "Essa é uma fase de tensão, de problemas com as nossas ferramentas de trabalho. De acontecimento de equívocos de contratos, em que as negociações precisam ser revistas", diz.

"O fato de Mercúrio estar retrógrado, que é um movimento natural dos planetas dentro do estudo da astrologia, evidencia que esse é um período de revisão. "É uma oportunidade de olhar de novo para algo. Todo ano a gente passa pela retrogradação de Mercúrio. É um tempo favorável de rever as coisas que ficam pelo caminho. É um período de mais cuidado. Mas não tem porque se amedrontar. É só preciso ficar atento e usar a astrologia como uma grande bússola", explica ele em entrevista ao Correio Braziliense.

E quem pensa que vai se livrar do Mercúrio Retrógrado após o dia 21 de junho deste ano, se engana. Um novo período ainda promete trazer aquelas doreszinhas de cabeça será de 27 de setembro a 17 de outubro, então, respire e sorria!

Confira sete dicas para sobreviver ao Mercúrio retrógrado

► Fique tranquila. O período de retrogradação de Mercúrio tem início, meio e fim — ele começa neste sábado 29 de maio e vai até 21 de junho...

► Exercite a paciência. A comunicação, nesta fase, costuma ser bastante truncada. ...

► Atenção redobrada...

► Desarrume as malas...

► Altar consciente...

► Olho no relógio...

► Aparelhos nos trinques.