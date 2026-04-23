Mercado financeiro sela apoio a Jorge Messias ao STF vendo risco de empates

Três entidades do setor financeiro e do mercado segurador selaram ontem apoio a Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Messias tem aproximação com representantes desses segmentos há muito tempo porque foi procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. Nos bastidores, a leitura foi de que a manifestação agora estava no timing ideal por não colocar as instituições em "bola dividida". A sabatina de Messias está marcada, outras confederações de importantes segmentos econômicos, como indústria e saúde, se manifestaram, e o nome dele hoje é único na corrida pela vaga. Não há mais pressão do Senado pela indicação de Rodrigo Pacheco. A importância de ter o STF completo também foi um dos pontos considerados.

PLACAR. O momento da divulgação da nota conjunta também chamou atenção por ocorrer ao mesmo tempo que o Supremo tinha a possibilidade de empate num julgamento que atinge o mercado de crédito no País, o que deixaria a decisão para o próximo ministro.

SUPERENDIVIDADOS. O risco de empate ocorreu na discussão sobre incluir o crédito consignado entre as parcelas de dívidas que não podem comprometer o mínimo existencial. Essa é a modalidade de crédito que atende o maior número de pessoas físicas no País.

IMPACTO. Por maioria, o colegiado entendeu que as parcelas das dívidas do crédito consignado devem ser consideradas no cálculo do valor do mínimo existencial de R$ 600. O julgamento foi concluído com o voto do ministro Nunes Marques que acompanhou o relator André Mendonça.

IMPROVÁVEL. O deputado Paulo Azi (União-BA) conseguiu algo incomum após relatar as PECs do fim da escala 6x1 na CCJ da Câmara. Foi elogiado por Erika Hilton (PSOL), Reginaldo Lopes (PT) e Sóstenes Cavalcante (PL). Mas é pouco provável que ele também assuma a relatoria na Comissão Especial.

PESO POLÍTICO. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que busca um nome com "capacidade de interlocução" na Casa e ainda vai conversar com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, antes de bater o martelo, o que só deve ocorrer na semana que vem.

PESO ELEITORAL. Após a aprovação na CCJ, Paulo Azi confidenciou a preocupação com a polêmica do tema em ano eleitoral. Por outro lado, Paulinho da Força (Solidariedade) já colou em Motta, de olho na vaga, prevendo a repercussão da pauta.

CONTRIBUIÇÃO. A Secretaria de Parcerias em Investimentos de São Paulo prorrogou a consulta pública para a concessão do Complexo do Ibirapuera e da Vila Mário Covas. Com a alteração, que vai ser publicada hoje no Diário Oficial, o prazo vai até 11 de maio.

ESTRADA. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deve anunciar hoje as empresas de ônibus contempladas na janela extraordinária de abertura do mercado rodoviário interestadual. Contudo, o mercado acompanha com ceticismo. Mais da metade dos municípios não tem atendimento e 80% só têm uma empresa.

PRONTO, FALEI!

Hugo Motta Presidente da Câmara

"(A votação do projeto) representará um grande avanço na legislação para podermos nos beneficiar ao máximo dessa reserva de minerais críticos."

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Maria Carmo Cardoso Desembargadora federal

Segunda mulher a ser eleita presidente do Tribunal Federal da 1ª Região, em Brasília. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e deputados estiveram na posse.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)