Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mercado financeiro sela apoio a Jorge Messias ao STF vendo risco de empates

Não há mais pressão do Senado pela indicação de Rodrigo Pacheco

Estadão Conteúdo

Três entidades do setor financeiro e do mercado segurador selaram ontem apoio a Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Messias tem aproximação com representantes desses segmentos há muito tempo porque foi procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. Nos bastidores, a leitura foi de que a manifestação agora estava no timing ideal por não colocar as instituições em "bola dividida". A sabatina de Messias está marcada, outras confederações de importantes segmentos econômicos, como indústria e saúde, se manifestaram, e o nome dele hoje é único na corrida pela vaga. Não há mais pressão do Senado pela indicação de Rodrigo Pacheco. A importância de ter o STF completo também foi um dos pontos considerados.

PLACAR. O momento da divulgação da nota conjunta também chamou atenção por ocorrer ao mesmo tempo que o Supremo tinha a possibilidade de empate num julgamento que atinge o mercado de crédito no País, o que deixaria a decisão para o próximo ministro.

SUPERENDIVIDADOS. O risco de empate ocorreu na discussão sobre incluir o crédito consignado entre as parcelas de dívidas que não podem comprometer o mínimo existencial. Essa é a modalidade de crédito que atende o maior número de pessoas físicas no País.

IMPACTO. Por maioria, o colegiado entendeu que as parcelas das dívidas do crédito consignado devem ser consideradas no cálculo do valor do mínimo existencial de R$ 600. O julgamento foi concluído com o voto do ministro Nunes Marques que acompanhou o relator André Mendonça.

IMPROVÁVEL. O deputado Paulo Azi (União-BA) conseguiu algo incomum após relatar as PECs do fim da escala 6x1 na CCJ da Câmara. Foi elogiado por Erika Hilton (PSOL), Reginaldo Lopes (PT) e Sóstenes Cavalcante (PL). Mas é pouco provável que ele também assuma a relatoria na Comissão Especial.

PESO POLÍTICO. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que busca um nome com "capacidade de interlocução" na Casa e ainda vai conversar com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, antes de bater o martelo, o que só deve ocorrer na semana que vem.

PESO ELEITORAL. Após a aprovação na CCJ, Paulo Azi confidenciou a preocupação com a polêmica do tema em ano eleitoral. Por outro lado, Paulinho da Força (Solidariedade) já colou em Motta, de olho na vaga, prevendo a repercussão da pauta.

CONTRIBUIÇÃO. A Secretaria de Parcerias em Investimentos de São Paulo prorrogou a consulta pública para a concessão do Complexo do Ibirapuera e da Vila Mário Covas. Com a alteração, que vai ser publicada hoje no Diário Oficial, o prazo vai até 11 de maio.

ESTRADA. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deve anunciar hoje as empresas de ônibus contempladas na janela extraordinária de abertura do mercado rodoviário interestadual. Contudo, o mercado acompanha com ceticismo. Mais da metade dos municípios não tem atendimento e 80% só têm uma empresa.

PRONTO, FALEI!

Hugo Motta Presidente da Câmara

"(A votação do projeto) representará um grande avanço na legislação para podermos nos beneficiar ao máximo dessa reserva de minerais críticos."

CLICK

Maria Carmo Cardoso Desembargadora federal

Segunda mulher a ser eleita presidente do Tribunal Federal da 1ª Região, em Brasília. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e deputados estiveram na posse.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PREVISÃO

Vai chover? Veja a previsão do tempo para o show do Guns N' Roses no Mangueirão

Banda se apresentará pela primeira vez em Belém com a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”

23.04.26 12h16

DECISÃO

Justiça concede habeas corpus para MC Ryan SP e MC Poze; funkeiros serão soltos em breve

Ministro do STJ identifica flagrante ilegalidade e ordena liberação imediata de presos

23.04.26 10h14

JUSTIÇA

Padre faz acordo com família Gil após declarações ofensivas sobre Preta Gil

O sacerdote deverá realizar uma retratação pública reconhecendo que suas falas causaram dor aos familiares, além de realizar a doação de cestas básicas

23.04.26 9h41

NOVA FAMÍLIA

Michele Andrade adota cão após momento emocionante em gravação de novo projeto

Rotina de Caja passou a ser compartilhada pela artista como novo integrante da família

23.04.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONFUSÃO

VÍDEO: segurança do Guns N' Roses discute com equipe de hotel em Belém

Confusão ocorreu durante chegada da banda na noite desta quinta-feira (23)

23.04.26 23h08

ELES CHEGARAM!

Sem Axl e Slash, fãs recebem Guns N' Roses na porta de hotel em Belém

Mesmo com chuva, admiradores acompanham chegada da banda no bairro da Campina

23.04.26 22h32

AMOR DE FÃ

Fã acompanha chegada do Guns N' Roses em Belém e relata 'maratona'

Talita Baena percorre aeroporto e hotel em busca de contato com a banda que chegou na noite

23.04.26 22h49

SERÁ?

Harry Styles e Zoë Kravitz estão noivos, aponta site

Atriz foi vista com anel de diamante em Londres e levantou suspeitas entre fãs

23.04.26 23h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda