Mercado de São Brás recebe primeira edição do projeto São Brás em Louvor

O projeto São Brás em Louvor inicia na terça-feira, 7 de abril de 2026, no Mercado de São Brás, em Belém. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Belém em parceria com a Associação dos Lojistas e a Igreja Batista Missionária da Amazônia, propõe encontros mensais de cultura gospel, com apresentações musicais e momentos de reflexão. A programação terá início às 18h e seguirá até as 20h45, com entrada gratuita.

A primeira edição marca o início da agenda contínua do projeto em um dos espaços tradicionais da capital paraense. Fábio Cardoso, produtor cultural do Mercado de São Brás e responsável pela execução do evento, destacou o objetivo da iniciativa. Ele visa transformar o Mercado de São Brás no “primeiro ponto de cultura gospel de Belém”.

Objetivo e Justificativa

Cardoso explica que, atualmente, Belém possui locais para divulgação de música regional, MPB, afro-brasileira e reggae. Contudo, não há um espaço específico de difusão para a cultura gospel. "Ela hoje se resume às igrejas, aos templos, sem possuir um espaço público que possa ‘chamar de seu’", afirmou o produtor cultural.

Destaques da Programação

Entre os destaques da programação estão discotecagem, a abertura oficial e a apresentação do coral da Igreja Batista Missionária da Amazônia (IBMA). Momentos de louvor acústico serão conduzidos pelo cantor Marcus Moura. Também haverá uma apresentação teatral do grupo Célula Pode Crer e a participação da Bandinha dos Corajosos.

Uma saudação com oração será conduzida pelo pastor Flávio Carvalho. A realização do evento ocorre em um contexto mais amplo de reconhecimento da cultura gospel no Brasil. Esta foi considerada oficialmente como manifestação cultural nacional por decreto em dezembro de 2025.

A Cultura Gospel no Brasil

O movimento abrange diferentes expressões ligadas à fé cristã, como música, arte e comportamento. Ele está presente no cotidiano de milhões de brasileiros.

Participações Especiais

O pastor Flávio Carvalho atua na liderança religiosa com participação em atividades de orientação espiritual e encontros comunitários. Ele tem conduzido momentos de oração e ministração em eventos, ligado à Igreja Batista Missionária da Amazônia (IBMA).

O cantor Marcus Moura desenvolve trabalhos no segmento gospel. Suas apresentações são voltadas ao repertório de louvor e adoração, com foco em interpretações acústicas. Ele participa de eventos religiosos e programações musicais da comunidade.

Realização e Apoio

O projeto é realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da SEDCON, em parceria com a Associação dos Lojistas do Mercado de São Brás. A entrada é gratuita para todas as atividades.

Programação Completa

18h00 – Discotecagem

19h00 – Abertura e boas-vindas

19h05 – Coral IBMA

19h25 – Louvor acústico (Marcus)

19h45 – Teatro: Célula Pode Crer

20h00 – Bandinha dos Corajosos

20h20 – Saudação e oração de bênção pelas famílias (Pr. Flávio Carvalho)

20h35 – Louvor acústico (Marcus)

20h45 – Encerramento

Serviço

Evento: São Brás em Louvor

São Brás em Louvor Data: 07 de abril de 2026

07 de abril de 2026 Horário: A partir das 18h

A partir das 18h Local: Mercado de São Brás

Mercado de São Brás Realização: Prefeitura de Belém, SEDCON e Associação dos Lojistas do Mercado de São Brás

Prefeitura de Belém, SEDCON e Associação dos Lojistas do Mercado de São Brás Entrada: Gratuita