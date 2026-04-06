Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mercado de São Brás recebe primeira edição do projeto São Brás em Louvor

Iniciativa propõe encontros mensais com atividades da cultura gospel e entrada gratuita

O Liberal
fonte

O projeto São Brás em Louvor inicia na terça-feira, 7 de abril de 2026, no Mercado de São Brás, em Belém. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Belém em parceria com a Associação dos Lojistas e a Igreja Batista Missionária da Amazônia, propõe encontros mensais de cultura gospel (Foto: Dinei Souza | Agência Belém)

O projeto São Brás em Louvor inicia na terça-feira, 7 de abril de 2026, no Mercado de São Brás, em Belém. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Belém em parceria com a Associação dos Lojistas e a Igreja Batista Missionária da Amazônia, propõe encontros mensais de cultura gospel, com apresentações musicais e momentos de reflexão. A programação terá início às 18h e seguirá até as 20h45, com entrada gratuita.

A primeira edição marca o início da agenda contínua do projeto em um dos espaços tradicionais da capital paraense. Fábio Cardoso, produtor cultural do Mercado de São Brás e responsável pela execução do evento, destacou o objetivo da iniciativa. Ele visa transformar o Mercado de São Brás no “primeiro ponto de cultura gospel de Belém”.

Objetivo e Justificativa

Cardoso explica que, atualmente, Belém possui locais para divulgação de música regional, MPB, afro-brasileira e reggae. Contudo, não há um espaço específico de difusão para a cultura gospel. "Ela hoje se resume às igrejas, aos templos, sem possuir um espaço público que possa ‘chamar de seu’", afirmou o produtor cultural.

Destaques da Programação

Entre os destaques da programação estão discotecagem, a abertura oficial e a apresentação do coral da Igreja Batista Missionária da Amazônia (IBMA). Momentos de louvor acústico serão conduzidos pelo cantor Marcus Moura. Também haverá uma apresentação teatral do grupo Célula Pode Crer e a participação da Bandinha dos Corajosos.

Uma saudação com oração será conduzida pelo pastor Flávio Carvalho. A realização do evento ocorre em um contexto mais amplo de reconhecimento da cultura gospel no Brasil. Esta foi considerada oficialmente como manifestação cultural nacional por decreto em dezembro de 2025.

A Cultura Gospel no Brasil

O movimento abrange diferentes expressões ligadas à fé cristã, como música, arte e comportamento. Ele está presente no cotidiano de milhões de brasileiros.

Participações Especiais

O pastor Flávio Carvalho atua na liderança religiosa com participação em atividades de orientação espiritual e encontros comunitários. Ele tem conduzido momentos de oração e ministração em eventos, ligado à Igreja Batista Missionária da Amazônia (IBMA).

O cantor Marcus Moura desenvolve trabalhos no segmento gospel. Suas apresentações são voltadas ao repertório de louvor e adoração, com foco em interpretações acústicas. Ele participa de eventos religiosos e programações musicais da comunidade.

Realização e Apoio

O projeto é realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da SEDCON, em parceria com a Associação dos Lojistas do Mercado de São Brás. A entrada é gratuita para todas as atividades.

Programação Completa

  • 18h00 – Discotecagem
  • 19h00 – Abertura e boas-vindas
  • 19h05 – Coral IBMA
  • 19h25 – Louvor acústico (Marcus)
  • 19h45 – Teatro: Célula Pode Crer
  • 20h00 – Bandinha dos Corajosos
  • 20h20 – Saudação e oração de bênção pelas famílias (Pr. Flávio Carvalho)
  • 20h35 – Louvor acústico (Marcus)
  • 20h45 – Encerramento

Serviço

  • Evento: São Brás em Louvor
  • Data: 07 de abril de 2026
  • Horário: A partir das 18h
  • Local: Mercado de São Brás
  • Realização: Prefeitura de Belém, SEDCON e Associação dos Lojistas do Mercado de São Brás
  • Entrada: Gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

São Brás em Louvor

Mercado de São Brás
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BAIRRISTA

Em viagem pela Itália, Alane Dias faz passeio e diz que ‘tudo no Pará é melhor’

A paraense está em viagem com o namorado Francisco Gil

06.04.26 16h41

Léo Lins traz espetáculo 'Enterrado Vivo' a Belém com críticas ao 'politicamente correto'

"Pacto de silêncio" é feito entre o humorista e o público

06.04.26 10h53

BRASIL

Suzane von Richthofen afirma ter sido 'perdoada por Deus' e cita ausência de carinho em documentário

Suzane lembra a infância marcada por distanciamento familiar e falta de afeto; produção ainda não tem data de estreia

06.04.26 10h27

INTERNACIONAL

Produção de nova série de Star Wars aguardou agenda de Wagner Moura para papel de protagonista

Em "Maul – Senhor da Sombra", acompanhamos a reconstrução do império criminoso de Darth Maul e o surgimento do capitão Brander Lawson (Wagner Moura)

06.04.26 10h19

MAIS LIDAS EM CULTURA

LONGA

Filme paraense 'Teste para Cardíaco' ganha as telas de todo o Brasil na Tela Quente

Pelo segundo ano consecutivo, uma produção 100% paraense da diretor Fernando Segtowick ganha destaque no horário nobre da TV Globo

06.04.26 8h00

BBB 26

Chaiany é eliminada do BBB 26; confira a porcentagem dos votos

Chaiany começou sua trajetória na Casa de Vidro da região Centro-Oeste do programa

06.04.26 7h57

PERDA

Cantor e compositor Alvin L morre aos 67 anos, no Rio

O velório está marcado para esta segunda-feira 6, no Memorial do Carmo, na capital fluminense

06.04.26 10h24

SAÚDE

Há poucos dias da final do BBB 26, pai de Ana Paula está internado em Belo Horizonte

O estado de saúde de Gerardo é considerado estável.

06.04.26 9h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda