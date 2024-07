Melody sofre acidente no Rio de Janeiro após colisão com ônibus de viagem: 'livramento'

A cantora Melody sofreu um acidente de trânsito na tarde deste sábado (20), na Via Dutra, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ela estava a caminho de um show junto de integrantes de sua equipe. A van que ela ocupava ficou com as partes frontais e traseiras bastante danificadas após a colisão com um ônibus de viagem.

Em seu perfil no Instagram, Melody compartilhou stories para informar o que tinha acontecido e tranquilizar os seguidores. “Acabamos de sofrer um acidente. Tá todo mundo mal. Graças a Deus ninguém morreu. Foi um ônibus de viagem que bateu na gente e saiu arrastando todos os carros. A gente estava de boa, parado”, contou.

"E eu tô postando isso porque foi um livramento. Tá todo mundo bem. A gente tá machucado em um lugar ou outro, mas com saúde”, relatou.

A artista revelou como ficou o ônibus depois do impacto com a van. As imagens mostram a porta e os vidros dianteiros totalmente destruídos. “Estou com muita dor. Estou com dor nas costas, com dor na cabeça. Meus dedos estão todos doendo. O Negão e Lucas machucaram a perna. E eu estava bem lá atrás”, informou. Outra publicação também no stories do perfil de Melody a mostra sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.