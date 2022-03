Mediciland conta a história de restaurante comandado por venezuelanos em Belém

Uma nova aventura gastronômica de Marcos Médici chega a OLiberal.com nesta quinta-feira, 3. Desta vez, no "Mediciland", o público vai conhecer os temperos e sabores que formam a identidade toda especial do Siguaraya, restaurante de comida latina que fica no bairro do Umarizal, em Belém.

Médici, que visita o local, conversa com os proprietários e, claro, prova o que tem de melhor no cardápio; fala sobre a escolha do local para o conteúdo desta semana. “É um lugar de comidas latino-americanas, caribenhas, feito por venezuelanos que estão aqui [em Belém] desde antes do fechamento do país deles. Eles já estavam por aqui e quando fechou tudo, e resolveram ficar. Fizeram de Belém sua casa e tudo mais. Então tem uma boa perspectiva a respeito de futuro aqui na nossa cidade”, descreve o apresentador.

Confira o novo episódio aqui.

O conteúdo que destaca o Siguaraya fica disponível no final da manhã desta quinta. Nele, além de bater um papo sobre comida com os proprietários, Médici também conta um pouco da história do local. Além do vídeo, o apresentador também conta a experiência em um texto.

“Eu já conheço eles há uns quatro anos, e vi toda a evolução da movimentação que eles têm feito. Eles começaram com uma hamburgueria, em que tinham os temperos caribenhos e tudo mais, só que foram evoluindo e mudando, foram percebendo que eles precisavam mostrar mais cultura latina, sabe? Precisavam mostrar mais a sua identidade do que só fazer um hambúrguer com um tempero diferente. Então assim foi surgindo o negócio deles, que é o Siguaraya”, explica Médici.

No episódio que mostra o empreendimento comandado por imigrantes venezuelanos, a história vai além do sabor dos pratos. Médici destaca que há ainda uma conexão com o território, já que se trata de pessoas que precisaram deixar para trás seu país nativo, suas profissões, e partir em busca de possibilidade de sobrevivência em um local com costumes totalmente diferentes - e foi a comida, e o compartilhamento do afeto em torno dela, que passou a protagonizar essa história.

“Acho que o mais curioso desse episódio são as voltas que a vida dá, sabe? Porque estamos falando de um cara que era diplomata e uma jornalista, que agora são donos de um restaurante, fazem a cozinha acontecer e são queridos por muitas pessoas; e que não tinham toda essa essa rede de contatos antes. A grande curiosidade por si só desse episódio são as voltas que a vida dá mesmo”, adianta Médici.

O Mediciland fica disponível em OLiberal.com. Por lá, o público acessa todos os episódios anteriores, em que Médici já provou desde salgados no Jurunas e comidas paraenses em Ananindeua.