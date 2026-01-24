MC Tuto é preso em flagrante por atropelar jovem enquanto fazia selfie em gravação de clipe

O cantor MC Tuto foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 24, após atropelar, com um Porsche, um jovem de 20 anos em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso aconteceu por volta da 0h, no centro da cidade.

Emerson Teixeira Muniz, nome civil do artista, gravava um clipe quando o atropelamento aconteceu. Em vídeo gravado por uma câmera no capô do carro, é possível ver o cantor acompanhado de uma mulher, que fazia fotos ou vídeos com celular dentro do carro no momento do impacto. Ambos saem do carro após o atropelamento.

MC Tuto foi preso em flagrante e a vítima encaminhada ao Hospital Sameb Central, informações sobre as condições de saúde do jovem ainda não foram divulgadas.

O Porsche transitava por um bolsão de estacionamento, onde a circulação é proibida, a não ser que haja autorização da Prefeitura.

Em vídeos publicados nas redes sociais a mãe da vítima mostra a situação do carro após o atropelamento. "Olha o carro do Mc Tuto, que acabou com a vida do meu filho, todo detonado", diz a mulher mostrando o veículo que aparece com o para-brisa quebrado.

"Se vocês virem a situação do meu filho, dentro do hospital. Vocês não têm ideia de como ele está", lamentou.

O carro foi recolhido e passará por perícia, que deve determinar a velocidade no instante do atropelamento. A Polícia Civil também vai analisar imagens de câmeras de segurança do local e as gravações do clipe para entender as circunstâncias do ocorrido.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo na Delegacia Sede de Barueri. A defesa do cantor ainda não havia sido localizada até a publicação desta matéria.

MC Tuto ganhou projeção com o hit Barbie, que lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino 2025, na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.