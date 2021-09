MC Poze tem mais um show cancelado por ameaça de morte

Após um vídeo vazar com criminosos armados, inclusive com metralhadoras ameaçando invadir o evento de Poze do Rodo para atirar em quem estivesse no local. A Polícia Militar e o Ministério Público do Espírito Santo se uniram para embargar o show do funkeiro, que aconteceria na noite da última sexta-feira (17), em Guaçuí, na Região do Caparaó.

Esse não foi o primeiro show cancelado em função de ameaças de morte ao MC. No último final de semana, o artista cancelou um show em Manaus, no Amazonas, após receber ameaças da facção criminosa Cartel do Norte (CDN).