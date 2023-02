MC Pipokinha mostra bumbum em foto de minissaia

MC Pipokinha ganhou fama nos últimos meses após suas performances em shows e músicas com letras ousadas. Nas redes sociais, a artista não deixa a desejar e sempre publica fotos com poucas roupas. Desta vez ela posou vestindo uma minissaia e com o bumbum à mostra.

"Deve ser difícil me ver brilhando já que na nossa última conversa você me fez chorar. O mundo dá voltas", disse ela na legenda da publicação.

Recentemente, a cantora sofreu assédio enquanto se apresentada em um show. A roupa que Pipokinha usava foi arrancada do corpo da artista. Após o ocorrido, os fãs comentaram sobre o ocorrido.

"Como [ela] falou uma vez quando deram o tapa nela 'eu posso estar nua, mas só bota a mão em mim se eu deixar'", comentou um. "Isso me deu nojo", disse outro. "Que situação absurda, é visível o desconforto, espero que ela esteja bem", disse um terceiro.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)