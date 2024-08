MC May reivindica parte da herança de Anderson Leonardo: 'A viúva sou eu'

Quatro meses após a morte de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, a cantora MC May está reivindicando parte da herança do artista. Mulher transsexual, MC May ganhou notoriedade em 2021 ao tornar pública a acusação de estupro contra Anderson, com quem mantinha um relacionamento secreto.

"Estou entrando com a ação. Agora vou correr atrás dos meus direitos. Sei que aquele anjo que está lá no céu, que se chama Anderson Leonardo, vai estar comigo e vou levar o nome dele adiante", declarou a cantora em entrevista ao jornal Extra.

MC May também criticou a ex-esposa de Anderson, Paula Cardoso, afirmando que ela, e não Paula, seria a verdadeira viúva do cantor. "Isso não tem nada a ver. A viúva do Anderson sou eu. Agora a ex, a outra namorada dele, Ana Paula, quer pagar uma de viúva", afirmou a funkeira.

O relacionamento entre MC May e Anderson Leonardo foi cercado de polêmicas, incluindo indiretas e acusações. Em 2021, MC May denunciou ter sido assediada sexualmente pelo vocalista, acusação que ele negou na época.

"Eu não preciso estuprar ninguém, não. Não preciso", declarou Anderson em resposta às acusações, revelando ser bissexual e confirmando que teve um caso amoroso com a cantora.