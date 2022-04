MC Loma descobre sexo do bebê: 'Não vai nem beijar na boca'; veja o nome escolhido

Grávida, MC Loma descobriu o sexo do primeiro filho durante um chá revelação transmitido pelas redes sociais neste domingo (24). A funkeira espera uma uma menina. O anúncio foi comemorado com uma festa em Recife. As informações são do Metrópoles.

A revelação foi feita por meio da cor do vestido da drag queen Chica, que fez uma paródia da música Envolvimento, primeira grava e grande sucesso da MC. A cantora também já sabe o nome que vai dar à filha: Melanie Cláudia. O segundo nome é uma homenagem à mãe da cantora.

Ninguém vai namorar com a minha filha, não. Não vai nem beijar na boca, porque não vai ser que nem a mãe, não”, brincou a artista.

Morando atualmente em São Paulo, MC Loma anunciou a gravidez em fevereiro deste ano. Na época, ela brincou que caso a criança fosse menino, se chamaria Cebruthius. Se menina, o bebê se chamaria Alexa. O primeiro nome é referência à expressão cantada pela artista em suas músicas, desde 2018.