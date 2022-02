Aos 19 anos, MC Loma anuncia que está grávida; vídeo

A cantora MC Loma, de 19 anos, confirmou que está grávida. Em um vídeo publicado no canal no YouTube, na noite desta quarta-feira (9), ela negou os boatos de que não saberia quem é o pai.

Recentemente, ela foi uma das cotadas para entrar o BBB 22, por causa dos comentários, o nome da cantora foi parar nos trending topics depois que ela publicou um vídeo no Instagram mostrando que estava usando um modelo de tranças parecido com o de Camilla de Lucas para a entrada no BBB 20.