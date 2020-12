MC Kevinho curte dia com a namorada em novo iate

MC Keviinho tirou a quarta-feira (9) de folga para curtir com a namorada, Gabriela Versiani. Os dois, acompanhados de amigos, curtiram o tempo ensolarado no iate do artista, a embarcação tem a assinatura do MC escrito no casco externo e também na parte interna.

"O bebê está pronto", publicou Kevinho ao mostrar o iate, que foi comprado recentemente. O MC fez mistério sobre o local onde ele e o grupo estavam.