MC Kevin vai receber homenagem de "pipeiros" em um mês da morte do cantor

O funkeiro MC kevin receberá homenagem, no próximo dia 16, quando completa um mês de morte, e 500 pipas serão levantas em sua lembrança. Léo Dias conversou com Kadu Bandeira, criador do projeto Vambora Pipas, que revelou que Kevin era um amante desse universo.

“Kevin adorava pipas e chegamos a participar de um clipe dele em que ele soltava as pipas produzidas pela Vambora”, revelou o empresário.

O MC já tinha um encontro marcado onde gravaria conteúdo em parceria com seus amigos e influenciadores Rafa Pipeira e Belo Pipas, mas o momento foi interrompido pelo incidente. Com o objetivo de prestar a última homenagem ao cantor, o grupo decidiu manter o encontro mas, agora, com o rosto de Kevin estampado nas pipas.