MC Fioti lança clipe de 'Remix Vacina Butantan' neste sábado

A homenagem à vacina contra a covid-19 do Instituto Butantan, o clipe de MC Fioti, "Remix Vacina Butantan", vai estrear neste sábado (23). O vídeo foi gravado na instituição, localizada na zona oeste de São Paulo. O “hino da vacina” revive o grande hit "Bum Bum Tam Tam", de 2017, e busca incentivar a vacinação da população brasileira contra o coronavírus.

A gravação durou dois dias, sendo que as primeiras cenas foram filmadas em estúdio, relembrando o clipe original, lançado também em 2017. Fioti aparece fazendo um pedido para o gênio da lâmpada: a cura do coronavírus, paz, amor e saúde para a humanidade.

"Estou muito feliz com esse trabalho que estou realizando. Esse dia foi, sem dúvida, um momento histórico e gratificante demais na minha vida. Ainda não caí na real, nem acredito que estou aqui. Isso aqui vai ficar na minha história e na história do funk. O pessoal vai falar 'mentira, eles não fizeram isso'. Eu vou responder com orgulho : Fizemos! É o Funk brasileiro se unido a ciência para ajudar o nosso povo e acabar de uma vez com essa pandemia. Vamos nos vacinar!", comemorou MC Fioti.

A música original chegou a 1 bilhão de visualizações no YouTube e foi relembrada após a divulgação de que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a covid-19 é segura e eficaz o suficiente no controle da pandemia, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além de Fioti, no clipe aparecem funcionários do Instituto. "Será de uma maneira diferente que o recado será dado, porque o funk é muito importante para nossa comunidade e muda muito a vida de jovens na periferia. Essa junção da ciência com o funk vai fazer a molecada se conscientizar e tomar a vacina. Isso vai ser muito importante e vai ter um impacto grande", defendeu o MC.

Até o governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB-SP) chegou a agradecer o músico pela iniciativa.