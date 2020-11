Mayra Cardi faz reflexão sobre corpo e aproveita para dizer que está faltando um marido

Mayra Cardi postou nesta terça-feira (10) uma foto nua sentada em uma cadeira e aproveitou para fazer uma reflexão sobre alguns padrões estéticos. Ela assumiu que pensou na foto ao ver um clique ousado de Mariana Goldfarb e Cauã Reymond.

"Achei fo** e eles estavam nus... então eu pensei quero uma foto dessa do meu celular mesmo! Tudo bem está faltando marido, mas a foto eu já posso fazer eu comigo mesma porque no momento estou me curtindo assim: eu comigo mesma!!" escreveu na legenda.