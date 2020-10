Mayra Cardi posa seminua na banheira para mostrar novo cômodo

Mayra Cardi dividiu com seus seguidores nesta quarta-feira (21), vários cliques mostrando o banheiro em sua nova mansão, localizada no interior de São Paulo. Para apresentar o cômodo aos seguidores na rede social, ela posou apenas coberta por uma toalha.

“Vamos da verdade? Queria mostrar meu banheiro novo para vocês, a minha casa nova está dos sonhos, mas óbvio que eu nunca entrei nessa banheira, pois para pagar as contas que são muitas da casa linda tem que trabalhar muitooooo e aí entrar na banheira eu deixo para Sophia”, brincou Mayra, mencionando a sua filha caçula, de 2 anos.

A coach brincou na publicação que apesar de ter a sua “casa dos sonhos”, não chega usufruir do conforto como gostaria para pagar as contas que fez com a reforma. Mayra deixou claro que não sofre por pouco momentos de lazer, reformou que ama seu trabalho e que faz tudo pelo bem estar de Sophia e do filho mais velho, Lucas, de 20 anos.

"Tudo que faço é para meus filhos e familiares. Ainda bem que AMO meu trabalho! Por isso digo e repito, AME seu trabalho para amar sua vida", afirmou a empresária, que se mudou no início do mês para a mansão que, segundo ela, tem 10 mil metros quadrados.