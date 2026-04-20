Marquito: como está o humorista 2 meses após o acidente?

Internado em São Paulo desde o fim de fevereiro após cair enquanto pilotava uma motocicleta, o humorista Marquito iniciou no último domingo, 19, um processo de reabilitação oral e apareceu sorrindo em uma foto.

"Estamos iniciando a reabilitação oral, para devolvermos melhor deglutição, fonação e movimentos maxilomandibulares. Seguimos firmes na luta, sempre com Deus no coração", escreveu o dentista de Marquito pelas redes sociais, em publicação conjunta com o humorista. "Em breve Marquito estará nos alegrando novamente", acrescentou o Dr. Victor Rodrigues.

O integrante do Programa do Ratinho completou 66 anos internado no hospital Hospital Beneficência Portuguesa. Ele passou por duas cirurgias na coluna e segue em fisioterapia para voltar a andar. Ainda não há previsão de alta.

Como foi o acidente de Marquito

Marquito pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, zona norte da capital paulista, perto de sua residência, quando teve um mal súbito. Ele trafegava pela região quando perdeu o controle da moto e caiu na via.

Seu veículo atingiu uma moto. O outro motorista era um enfermeiro, que pôde prestar os primeiros socorros e manobras de reanimação no próprio local antes da chegada do resgate.

Com o impacto, ele teve ferimentos graves e ficou mais de um mês na UTI. Além de fraturar a costela e a clavícula, teve duas vértebras da coluna atingidas.