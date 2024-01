Marlene Mattos recebe alta hospitalar após dores abdominais

Após sentir fortes dores abdominais, a empresária Marlene Mattos recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (1), no hospital Barra D´Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS:

Nas redes sociais, a ex-diretora do programa da Xuxa agradeceu as mensagens de apoio e carinho de seus seguidores. "De alta e bem melhor. Obrigada pelo carinho nas mensagens. Feliz tudo novo para todos vcs. Muita luz e vitórias na vida nova de cada um, saúde e paz", escreveu ela na publicação.

No domingo (31), Marlene chegou a comentar com seus seguidores que havia passado mal, na véspera do ano novo. Ela mencionou que teve um “mal-estar intestinal, e que por isso precisou ser internada.

“Amigos e seguidores, ontem tive uma indisposição intestinal que me obrigou a ir ao hospital. Estou internada para exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem, família toda junto, amigos (selma) e a Fia Monik Macedo presente como sempre em todos os momentos”, declarou Marlene na postagem.