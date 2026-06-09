Markinho Duran faz show com sucessos de Fábio Jr. no Dia dos Namorados

O cantor Markinho Duran apresenta, na próxima quinta-feira (12), um espetáculo especial em homenagem a Fábio Jr. no Teatro do Sesi, em Belém. A apresentação ocorre às 20h e integra a programação do Dia dos Namorados, reunindo canções que marcaram gerações e se tornaram trilha sonora de muitos casais.

No repertório, o público poderá acompanhar sucessos como "Alma Gêmea", "Quando Gira o Mundo", "Caça e Caçador" e "Pareço um Menino", entre outras músicas que fizeram parte da trajetória artística de Fábio Jr.

Segundo Markinho Duran, a proposta do espetáculo é proporcionar uma noite especial para os apaixonados. "O Fábio Jr. é uma estrela da nossa música. Um cantor incrível que foi e é trilha sonora de muitos casais. Então resolvemos promover esse evento que vai ser muito legal. É também o meu estilo musical e tenho certeza que o público que for ao teatro vai se surpreender, deixando essa noite ainda mais especial. Vai ser emocionante!", afirmou.

Show reúne clássicos da música romântica

Com carreira iniciada em 1987, Markinho Duran é conhecido pelo trabalho voltado ao pop rock paraense e pela presença constante nos palcos da capital paraense. O artista destaca que a preparação para o espetáculo envolveu toda a equipe na construção de uma apresentação voltada para celebrar a data.

"A minha equipe está toda empenhada em apresentar um evento único. O Dia dos Namorados sempre deixa o nosso público na expectativa por grandes shows e nós levamos isso como um desafio por uma noite marcante. Os casais sairão ainda mais apaixonados", disse o cantor.

Veja horário, local e como comprar ingressos

A apresentação ocorrerá no Teatro do Sesi, localizado na avenida Almirante Barroso, nº 2540, em Belém.

Data: quinta-feira (12)

quinta-feira (12) Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesi

Teatro do Sesi Endereço: avenida Almirante Barroso, nº 2540, em Belém

avenida Almirante Barroso, nº 2540, em Belém Ingressos: na portaria do teatro e pela plataforma Sympla

na portaria do teatro e pela plataforma Sympla Informações: (91) 98387-0358