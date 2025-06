Markinho Duran apresenta a II edição do espetáculo 'Quando havia poesia'

Fãs do rock nacional se preparam para mais uma noite especial com o cantor Markinho Duran. No próximo sábado, dia 7, o artista paraense apresenta a segunda edição do show "Quando havia poesia", apresentando clássicos da década de 80, na boate Liv Club, no bairro da Campina, em Belém.

"Vai ser um show incrível. Tenho certeza que quem for acompanhar, vai relembrar os sucessos da nossa música. Será uma grande viagem no tempo com os clássicos das maiores bandas de rock da década de 80. Estamos preparando uma noite incrível para todos nós", disse Markinho Duran.

Após o sucesso da primeira edição, que aconteceu no teatro Margarida Schivasappa, o espetáculo dessa vez será em uma boate. Um pedido do público e que foi super aceito pelo criador do projeto.

"Tem como ouvir aquela música que lembra a sua adolescência, infância e ficar parado? Não tem... Diante disso resolvemos levar essa edição para uma boate de Belém, onde os fãs terão um pouco mais de espaço para dançar e curtir com amigos e familiares. A primeira edição foi um grande sucesso e certamente esse segundo show será ainda mais especial", garantiu o cantor.

Além de Markinho Duran, o evento também terá a presença do Dj Fábio Miranda, do projeto "Só 80", comandando o pré e pós-show.

SERVIÇO

Show "Quando havia poesia"

Onde: Liv Club (Gaspar Viana, n 1259, entre Quintino e Doca - Campina)

Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Mais informações (91) 98387-0358.