Marisa Orth precisou fazer terapia com o filho único por causa de relação conturbada

A atriz Marisa Orth revelou que teve uma relação bastante conturbada com o filho único, João Antonio, de 24 anos. Foi na terapia que os dois conseguiram melhorar a relação. João é filho de Marisa com o ex-marido Evandro Pereira. Segundo ela, a culpa materna por não ter sido tão próxima do filho. Marisa ficou nacionalmente conhecida pelo papel de Magda, no humorístico "Sai de baixo", da Rede Globo.

'"Quando a gente deixa de cuidar de alguém, a gente se sente culpada. Tenho culpa por ter trabalhado demais, por não ter entendido quem ele era a tempo. Eu julgava algumas características dele como sendo apenas uma frustração do meu desejo. É um egocentrismo de mãe. Porque é muito difícil. Ao mesmo tempo, me culpo por ter mimado demais, ter dito muito sim, e me culpo por ter tido que ser dura muitas vezes. Dizem que no primeiro filho você erra, e no segundo você é uma expert. Só tive um filho. É uma frustração que eu tenho, de não ter tido outro filho", disse Marisa, em entrevista ao Theorapia, podcast do ator Theodoro Cochrane.

VEJA MAIS

A decisão de iniciar uma terapia com o filho ocorreu por conta do comportamento do jovem. "Eu e João fizemos dois anos de terapia juntos. Chegou nesse ponto, de briga. A gente tem muito pavio curto, minha família era bastante 'birrenta'. A gente conversa bastante, mas o João chegou numa escalada de violência, que eu falei: vai fazer terapia, e ele disse: 'só se você vier junto'. Fizemos terapia familiar e foi muito bom", declarou.

Marisa foi casada duas vezes por cerca de dez anos. A atriz conta que hoje enxerga as separações como um "alívio". "Quase chego a aniversariar separações. Foi difícil. Separação é sempre triste na hora que ocorre. É uma sensação de fracasso, perda de tempo. É triste, mas antes só do que abandonada. Tomo tantos pés na bunda ao longo da relação, que o pé na bunda final quem dá sou eu", contou ela, afirmando ter "dedo pobre" para escolher parceiros.