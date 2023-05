Família, fãs e amigos marcam presença na Missa de Sétimo Dia de Rita Lee

A manhã desta terça-feira (16) foi marcada pela Missa de Sétimo dia de Rita Lee, na Paróquia São Pedro e São Paulo, na capital paulista. A cerimônia ainda foi aberta ao público e teve transmissão ao vivo pelo Youtube do padre Antonio Torres, convidado pela família.

Virgínia Lee Jones, irmã da cantora, foi a primeira a chegar na cerimônia e foi recebida por Guilherme Samora, amigo e editor da biografia de Rita Lee. Em seguida, Roberto de Carvalho também chegou acompanhado dos filhos Beto e João Lee.

Além da família, a cantora Pitty e a atriz Marisa Orth, que trabalhou com Rita por três anos, participaram da cerimônia. “Sorte a nossa que teve a Rita, em todos os sentidos… muito especial. Falei com a família, filhos, agora quero vê-los”, disse Orth.

Na missa, celebrada pelo Padre Marcelo Leite, foi repleta de boas memórias quanto à vida da cantora. Em determinado momento, o celebrante disse gostar muito de ‘Ovelha Negra’, e relembrou a Roberto de Carvalho a composição de ‘Mania de Você’, composta pelo casal.

“A Rita não vai morrer nunca no nosso coração. Ela vai estar sempre presente, sempre vamos lembrar das músicas. (....) Era uma mulher profunda, muito mediativa”, disse o padre Marcelo Leite em entrevista ao UOL.

Rita Lee

Rita Lee (Reprodução/Guilherme Samora)

A rainha do rock nacional, Rita Lee, faleceu no dia 08 de maio, aos 75 anos. A cantora lutava contra o câncer de pulmão, que havia descoberto em 2021. Nos últimos anos, viveu em um sítio com sua família, cercada de amor. Seu velório aconteceu na última quarta-feira (10), no Planetário do Parque Ibirapuera.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)