Marília Mendonça pega duas mulheres falando mal dela na academia: ‘Ficaram sem graça’

Marília Mendonça estava sem treinar em razão da quarentena, e voltou aos exercícios na academia no fim do mês passado. A cantora pegou duas mulheres que falavam sobre ela na academia, e utilizou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (23) para compartilhar o “causo”.

"Estava lembrando aqui que vi duas mulheres comentando sobre mim na academia, na maior altura do mundo e ficaram sem graça quando olhei. Relaxem, não olhei para advertir. Só olhei porque estava pensando: 'Putz, ainda bem que minha mãe me deu educação'", alfinetou, em um post no Twitter.

Questionada por uns seguidores sobre o conteúdo da conversa, a sertaneja disse somente que elas estavam falando mal e não quis responder para não causar mais constrangimento: "Se eu respondesse, elas desmaiavam. Ficaram amarelas quando viram que eu estava ouvindo".

Uma fã contou que já passou por situação semelhante, mas disse que ela que ficou sem graça. Marília aconselhou: "Fica não, menina. A melhor correção para essa galera é se mostrar superior a esses comentários. Sua vida não é condicionada ao que outros pensam de você".