Marieta Severo visita amigos no Retiro dos Artistas

A atriz Marieta Severo (A Grande Família) realizou nesta terça-feira (16) uma visita ao Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. No local, ela reencontrou amigos de profissão, entre eles o ator Paulo César Pereio, ex-marido de Cissa Guimarães, com quem ele tem dois filhos (um deles é o ator e ex-"Malhação" João Velho).

Atualmente, 53 pessoas que trabalharam com arte estão abrigadas na instituição. Todos precisam de ajuda de doações para se manter no local.

Segundo o presidente do Retiro dos Artistas, Stepan Nercessian, a classe artística não se mobiliza muito para ajudar as pessoas que estão no instituto.

"Vou atrás de empresário, advogado e político para pedir que não cortem a água. Mas artista tem que ter consciência, devia vir aqui sempre. Quando vêm, ficam encantados. Fui até num psicólogo para entender por que os artistas se mobilizam até para salvar hamster e aqui temos que pedir pelo amor de Deus. O psicólogo respondeu que talvez seja resquício daquele passado, de eles não quererem se ver nessa imagem de 'olha o que vai acontecer com você'", declarou ele em entrevista em recente ao O Globo.

Pauilo César Pereio tem 83 anos e chegou no Retiro em 2020. No local, ele é conhecido por seu temperamento forte, que também marcou sua carreira na televisão.



Durante seu passeio no retiro, Marieta Severo também reencontrou o ator Silvio Pozatto, de 67 anos. Solteiro e sem filhos, o artista morava sozinho em Copacabana e convive com o mal de Parkinson há 12 anos. Na nova moradia, ele agora tem a companhia de um cuidador, um gato e os amigos de profissão que também moram no asilo.

Pozatto ficou famoso por seu trabalho como fotógrafo e por sua atuação na primeira versão de "Pantanal". Ele costuma receber visitar de amigas, entre elas Malu Mader e Patrícia Pillar. O ex-ator sonha em fazer uma cirurgira para implantar um chip no cérebro, que poderá recuperar a fala e os movimentos dele.

A página oficial do Retiro dos Artistas no Instagram publicou imagens da visita de Marieta Severo no local e aproveitou o espaço para pedir ajuda de doações.