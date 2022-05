Marido de Deborah Secco desabafa após passado da esposa vir à tona: 'Todos temos um'

O ator Hugo Moura, casado com Deborah Secco desde 2015, disse em entrevista à coluna de Lucas Pasin, do UOL, que não se preocupa muito com as declarações da amada, tampouco com a repercussão. "Deborah é muito corajosa. Não tem medo de se expor e ser autocrítica, revisitar o passado. Ela pode falar de coisas que fez e, se são certas ou não, não importa, ela fez. Isso é muito corajoso e são poucas as pessoas que fazem. É mais uma das coisas que admiro nela", destacou.

Hugo também esclareceu que não ficou incomodado ou com ciúmes de Deborah. "Não fiquei com ciúme do passado dela de jeito nenhum. Também tenho passado, só que não é público. É uma concorrência desleal. O dela todo mundo sabe, todo mundo e viu as capas de revista, o meu nunca foi exposto", afirmou.