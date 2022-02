Maria Lina disse que não sabe o motivo que Whindersson Nunes terminou o relacionamento

Maria Lina participou do podcast de Evelyn Regly e falou sobre o fim do noivado com o humorista Whindersson Nunes. Mas ela disse que até hoje não sabe o motivo que Nunes terminou o relacionamento.

“Muito difícil porque quem quis [terminar o relacionamento] foi ele. Passamos por um baque muito grande, então prefiro não tentar saber o motivo. Ele é uma pessoa que tem os problemas dele, eu tenho os meus. A gente viveu um relacionamento, só a gente sabe o que passamos. Não sei o que causou, é uma mistura de muita coisa. Não o julgo, já o perdoei, porque amor é isso”, disse.

Maria também falou sobre o filho João Miguel, que morreu logo após um parto prematuro em maio do ano passado.

“Foi tão difícil perder o meu filho, e ele não tem culpa de nada, mas de qualquer forma, perder o pai do meu filho também. Eu não queria levantar, não queria trabalhar. Às vezes me dava saudade do meu filho, e eu convivi apenas 30 horas com ele”, contou ela.