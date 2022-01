Maria e Vinicius dão selinho na Festa do Líder do BBB 22

Os brothers curtem a Festa do Líder Douglas Silva. O tema tem tudo a ver com o ator: “Luz, Câmera e Ação”. No meio da pista de dança, Maria e Vinicius se abraçam. Em seguida, a sister diz: "Te amo!" e beija o brother. Depois, eles ainda dão um selinho.

Enquanto isso, Pedro Scooby abraça Douglas e diz: "Que orgulho de você! Muito orgulho de ser seu amigo". Em seguida, o surfista brinca de ser repórter e pergunta para o Líder: "'Tamo' aqui com Douglas Silva, como está a expectativa da noite?". Paulo André finge ser o cinegrafista da noite. O brother entra na brincadeira e responde: "Está emocionante, estou curtindo com meus amigos". Logo depois, brinca também sobre seu look.