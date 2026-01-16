Capa Jornal Amazônia
Maria Bethânia lança single com samba em que canta a religiosidade do Brasil

Maria Bethânia, que neste ano completa 80 anos, além de gravar a turnê para o lançamento do audiovisual ao vivo, também já pensa em um novo disco de estúdio.

Estadão Conteúdo
fonte

Maria Bethânia defendeu a vacinação e o SUS (Reprodução)

Maria Bethânia lançou nesta sexta-feira, 16, o single Vera Cruz, pela Biscoito Fino, samba dos compositores Xande de Pilares e Paulo César Feital feito especialmente para a cantora.

A gravação, feita em estúdio, registra uma das cinco músicas inéditas que Bethânia vem apresentando na turnê Maria Bethânia - 60 anos de Carreira, que se encerra neste fim de semana, 17 e 18, no Rio de Janeiro, quando será gravada no formato de audiovisual.

Vera Cruz é a música com a qual Bethânia termina o show - e a que virou ponto alto dele. Quando a turnê estreou, em setembro de 2025, o Brasil enfrentava sanções impostas pelo presidente americano, Donald Trump. Por isso, o verso "Chefe de outra pátria não induz quem vai me guiar" ganhou forte conotação política.

Durante a temporada paulistana da turnê, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja da Silva, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso estiveram presentes em uma das oito apresentações.

O samba Vera Cruz vai além da questão política. Ele fala sobre religiosidade e ancestralidade. Torna-se interessante porque Bethânia, que sempre viveu o sincretismo entre as religiões de matriz africana, sobretudo o candomblé, e o catolicismo, aborda nesta canção entidades muitas vezes vítimas de preconceito, como Zé Pelintra e exus. No final da gravação, Bethânia, além de cantar um trecho de Carcará, diz: "Isso é Brasil, iô-iô".

