Margot Robbie dá à luz seu primeiro filho, diz revista

A atriz Margot Robbie, que interpretou Barbie no live-action do ano passado, deu à luz seu primeiro filho, um menino. A informação foi confirmada pela revista americana People e pelo jornal britânico Daily Mail no sábado, 2. O bebê é fruto do relacionamento da artista australiana com o inglês Tom Ackerley, seu parceiro criativo.

Segundo o Daily Mail, o filho do casal nasceu no dia 17 de outubro, duas semanas antes do previsto. O jornal, porém, afirmou que "está tudo bem".

Margot e Tom se conheceram no set de Suíte Francesa, longa de 2014. Os dois trabalham juntos na LuckyChap Entertainment, produtora que lançou filmes como Barbie, Saltburn e My Old Ass.

A gravidez da atriz foi revelada em julho pela revista People, e a primeira aparição de Margot após o anúncio da gestação ocorreu em um jogo de tênis no Torneio de Wimbledon.

Desde então, fotos da atriz com a barriga à mostra circularam em perfis de fãs-clubes, que também acumulam mensagens de apoio e elogios à nova mãe.